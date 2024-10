Perizia su Impagnatiello: "Era capace di intendere e volere"

"Tentai di cancellare tutto, come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella", ha detto in uno dei colloqui con gli esperti nominati dalla Corte d'Assise, Alessandro Impagnatiello, imputato per l'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate al settimo mese di gravidanza. Il 31enne ex barman, riporta la perizia, alla domanda sul perché ha ucciso ha risposto: "Perché ho visto tutto finito". Per i periti, era pienamente capace di intendere e di volere: "Ha tratti di personalità narcisistici e psicopatici, ma non psicopatologici. Non potendo accettare lo smascheramento della sua doppia vita, ha manifestato una dimensione rabbiosa".