Per il 55% degli italiani il Sud sarà la forza trainante

Il 55 per cento degli italiani pensa che il Mezzogiorno possa diventare la forza trainante del nostro Paese. Lo rivela il sondaggio presentato nella serata inaugurale della settima edizione di "La Piazza", la tre giorni organizzata in Puglia da Affaritaliani che in questi giorni è palcoscenico privilegiato della politica italiana e internazionale, con diversi ospiti e dibattiti.