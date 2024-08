Pensioni all'estero, arriva la stretta: chi non risponde perde l'assegno

Nuova stretta sulle pensioni all'estero, ripartono a settembre i controlli dell'Inps per accertare che i percettori siano ancora in vita. I bonifici dell'istituto previdenziale raggiungono 165 paesi. Questa volta le ricerche si concentreranno in Europa, dalla Spagna al Portogallo, dall'Albania alla Grecia. Esclusi i beneficiari residenti in Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Per comunicare la propria attestazione c'è tempo fino al 18 gennaio 2025.