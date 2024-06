"Gli incentivi sulle auto elettriche funzionano fino a un certo punto ma non possono essere un elemento strutturale sufficiente a tenere in piedi un mercato". Lo afferma il direttore della rivista Quattroruote, Gianluca Pellegrini intervistato a Tgcom24. "Fino a ieri in Italia c'era solo il 4% di auto elettriche (contro il 12% di media europea). Oggi sono andate a ruba"." "