"Ci hanno insegnato che, prima del destino personale di ciascuna e ciascuno di noi, viene il senso delle istituzioni e della dignità delle istituzioni in cui temporaneamente siamo seduti. Per questo diciamo che Toti si deve dimettere, anzi si doveva già dimettere perché sono settimane che la Liguria non può andare avanti e la Liguria non merita di essere bloccata e paralizzata con queste sue questioni".