Pd, ecco il piano Schlein

Elly Schlein rilancia il suo piano per il Pd. "Difesa della sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali, diritti sociali e civili. Cinque proposte, stanno in una mano, su cui costruire alleanze e nella società, nel Paese, con le altre forze politiche. Lo faremo per mandare a casa questo governo", ha affermato la segretaria dem nel comizio di chiusura della Festa dell'Unità di Reggio Emilia.