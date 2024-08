Pavia, cadono due ragazze in monopattino: muore una 18enne

Le hanno trovate in una strada alla periferia di Pavia, entrambe ferite, accanto al loro un monopattino. Per una di loro, 18 anni, i soccorsi sono stati inutili, l'altra, 17 anni, è stata portata in arresto cardiaco al Policlinico San Matteo. Si vanno chiarendo col passare delle ore i contorni della vicenda che ha tenuto col fiato sospeso un'intera città. Le ragazze stavano rientrando a bordo del monopattino dopo una serata passata con gli amici, era passata l'una e mezza. All'altezza di una curva, hanno perso l'equilibrio e sono cadute. Alcuni automobilisti le hanno viste e si sono fermati.