30 aprile 2024 08:42

Paura in Giappone, le montagne russe si bloccano

Paura in un parco divertimenti a Hokkaido, in Giappone. Una delle maggiori attrazioni, le montagne russe, si è infatti bloccata durante una salita: le 18 persone a bordo in quel momento sono state evacuate e fatte scendere a piedi lungo tutta la giostra