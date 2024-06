Un ritorno atteso ma non per questo più semplice. Dopo quattro anni di sospensione, il Patto di Stabilità e Crescita torna in vigore nella sua forma fresca di riforma. La prima tappa sarà quella del 19 giugno quando la Commissione europea annuncerà l'apertura delle procedure per deficit eccessivo. Sono 11 i Paesi che hanno superato il tetto del 3% del rapporto deficit/Pil stabilito dai Trattati. Oltre all'Italia, Francia, Spagna e Belgio.