Partite Iva, si va verso l'estensione del concordato preventivo

Sui guadagni non dichiarati che si fanno emergere si andrebbe a pagare una flat tax diversa in base al voto del contribuente nelle cosiddette pagelle fiscali: prelievo al 10% per chi ha un indicatore di affidabilità - isa - alto, tra 8 e 10; tassa al 12% per chi si posiziona tra 6 e 8; al 15% per i meno virtuosi.