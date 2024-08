Parte la maratona decreti in Parlamento

La maratona a Montecitorio comincia oggi con il decreto ricostruzione che riguarda i Campi Flegrei e i ristori per gli alluvionati di Emilia Romagna, Toscana e Marche; poi toccherà al più delicato provvedimento sulle carceri con le norme per velocizzare la concessione di benefit per buona condotta e pene alternative per i reati meno gravi da approvare già domani, salvo ricorsi alla fiducia che allungherebbero i tempi di un paio di giorni.