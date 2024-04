Parlamento europeo, ok definitivo al "diritto alla riparazione"

di Paola Cambiaghi

Per le merci in garanzia legale prevista un'ulteriore estensione di un anno: una norma per incentivare il consumatore a scegliere la riparazione anziché la sostituzione. Una volta scaduta la garanzia legale, il produttore sarà comunque tenuto a intervenire sui prodotti domestici più comuni, che sono tecnicamente riparabili, come lavatrici, aspirapolvere e smartphone. L'elenco delle categorie di prodotti potrà in seguito essere ampliato. I consumatori potranno anche prendere in prestito un dispositivo mentre il loro è in riparazione. Si dice così addio definitivamente all'obsolescenza programmata, quella pratica che molte aziende hanno messo in atto per far in modo che le apparecchiature abbiano una durata limitata. Con le nuove regole, anche l'ambiente ci guadagnerà. Ci saranno meno rifiuti di difficile smaltimento.