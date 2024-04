19 aprile 2024 17:40

Parigi, la polizia isola il consolato iraniano

A Parigi è stato arrestato l'uomo che minacciava di farsi esplodere nel consolato iraniano situato in rue de Fresnel, nel residenziale 16esimo arrondissement, non lontano dalla Tour Eiffel. La polizia ha poi accertato che non era in possesso di materiale esplosivo