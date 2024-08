Paralimpiadi, Sergio Mattarella incontra gli atleti azzurri: "Grazie per essere qui a rappresentare l'Italia"

Dopo aver assistito alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Parigi 2024, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto il suo arrivo al villaggio paralimpico. Ad accoglierlo il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli. "Sono lietissimo di essere con voi, insieme a ministri Abodi e Locatelli e vorrei capovolgere quello che ha detto il presidente Pancalli che ringrazio molto. Sono io che vi ringrazio per la vostra presenza, così numerosa e qualificata: è già un traguardo raggiunto, un traguardo importante. Essere presenti alle Olimpiadi è un obiettivo coltivato da tanti come sogno, essere qui a rappresentare l'Italia è una cosa per cui vi ringrazio", ha affermato il Capo dello Stato.