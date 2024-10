Papa Francesco proclama 14 nuovi santi

Diffondere una sana cultura dello sport" significa "far crescere l'umanità nei suoi valori più belli e autentici". Lo scrive il Papa in un messaggio per il centenario del Corriere dello Sport-Stadio. "Per quanto purtroppo anche negli ultimi anni abbiamo assistito a episodi di intolleranza - sottolinea Papa Francesco - che vanno condannati, sono certo che siano molti di più gli esempi in cui nello sport si è stati capaci di "fare squadra", senza che la razza, il ceto, o la confessione religiosa siano ostacoli o barriere". Il Papa ha presieduto una messa a piazza San Pietro per la proclamazione di 14 nuovi santi, fra i quali padre Giuseppe Allamano, fondatore dei Missionari della Consolata.