Papa Francesco in aereo incontra i giornalisti: "Grazie per la compagnia"

Papa Francesco ha incontrato i membri della stampa internazionale che lo accompagnavano nel suo volo verso Giacarta. Il Pontefice è partito dall'Italia per l'Indonesia, la prima tappa del suo tour nel Sud-est asiatico e in Oceania. "Buongiorno a tutti voi, vi ringrazio per venire in questo viaggio. Vi ringrazio per la compagnia. E poi ci rivedremo durante questo volo così lungo. Credo che sia il più lungo che abbia mai fatto. Grazie", ha detto Bergoglio.