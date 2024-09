Papa Francesco a Singapore, l'ultima tappa del suo 45esimo viaggio apostolico

Papa Francesco è arrivato a Singapore per l'ultima tappa del suo viaggio in Asia, il più lungo del suo pontificato dove è passato per l'Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor Est. Il Papa è stato accolto dal ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù Edwin Tong, con la Consorte, e dall'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Singapore presso la Santa Sede Ang Janet Guat Har. Dopo un breve colloquio si si sono recati nell'Atrium del VIP Complex dove alcuni bambini hanno accolto il Pontefice con un omaggio floreale.