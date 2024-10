Paolo Sorrentino parla del suo "Parthenope": "E' un film epico e sentimentale"

Con "Parthenope" Paolo Sorrentino torna alla sua Napoli: "Non ho paura di essere sentimentale", racconta il regista durante la conferenza stampa di presentazione del film, che uscirà al cinema, in sole 500 copie, il 25 ottobre. Ed è Napoli a tutti gli effetti la protagonista della pellicola del cineasta partenopeo, che declina il rapporto di amore e odio con la città al femminile. Apparentemente ambizioso ma in realtà semplice, Parthenope è un film epico e sentimentale sulle tappe della vita".