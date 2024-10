Paola Caruso annuncia: "Dopo tanto dolore, mi sposo"

Paola Caruso, ospite di "Verissimo" nella puntata di sabato 26 ottobre ha annunciato le sue imminenti nozze. "Ho deciso di donarmi un po' di gioia" dice Paola Caruso emozionata a Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo". "Si chiama Gianmarco e il 10 luglio 2025 ci sposiamo! Ancora non ci credo, è il giorno che tutte le donne aspettano e io sono arrivata a 39 anni senza sposarmi, proprio come lui. È come se entrambi ci stavamo aspettando" prosegue l'influencer.