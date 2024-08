Panico a Londra, una donna e una bambina accoltellate in pieno centro

Attimi di terrore a Londra, dove una bambina di 11 anni e una donna di 34 sono state accoltellate in pieno centro. E' successo nella zona dei negozi di Leicester Square, affollata di turisti. L'aggressore, come riferito dalla polizia di Westminster, è stato arrestato dagli agenti. La donna e la bambina, rimaste ferite, sono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell'arrivo dei paramedici che le hanno poi trasportate in ospedale in ambulanza.