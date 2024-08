Palermo, caldo record: 8 le città da bollino rosso

Prosegue l'ondata di caldo. Palermo, con 38 gradi, è tra le città più calde e da bollino rosso insieme a Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Se luglio si è aggiudicato il titolo di secondo mese più rovente della storia, agosto non è da meno. Nel frattempo, in Sardegna è allarme rosso siccità. Nelle ultime ore, 87 Comuni hanno chiesto l’intervento dell’esercito, non solo per fare fronte alla difficoltà nel reperimento di autobotti, ma anche per la messa a disposizione di mezzi per il trasporto dell’acqua.