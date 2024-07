In programma nelle prossime ore, a palazzo Chigi, la cabina di regia per fare il punto sul prossimo piano di investimenti e adempimenti. Sul tavolo dell'esecutivo arriva anche il disegno di legge sulla concorrenza, uno dei 69 obiettivi del Pnrr, che vanno varati entro il 31 dicembre per accedere alla settima rata del valore di oltre 18 miliardi.