Palamara e Fava assolti a Perugia da accusa rivelazione

Il Tribunale di Perugia ha assolto per non aver commesso il fatto l'ex consigliere del Csm Luca Palamara e l'ex magistrato romano, Stefano Rocco Fava, accusati di rivelazione e utilizzazione di segreto di ufficio nell'ambito del processo che li vedeva imputati a Perugia. Fava è stato assolto, perché il fatto non sussiste, anche dal reato di abuso di ufficio mentre è stato condannato a cinque mesi di reclusione, pena sospesa, per accesso abusivo al sistema informatico. La sentenza è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio. Alla lettura del dispositivo era presente l'ex pm Fava, difeso dagli avvocati Luigi Castaldi e Luigi Panella, mentre non era in aula Luca Palamara, assistito dagli avvocati Benedetto Marzocchi Buratti e Roberto Rampioni. "Soddisfatti del risultato che arriva dopo anni di supplizio", si sono detti i difensori di Palamara. "L'estraneità del nostro assistito e l'infondatezza dell'accusa - hanno detto Buratti e Rampioni - sono state subito evidenti".