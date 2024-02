Pagelle, alla scuola primaria tornano i giudizi

di Rita Ferrari

Il sistema attuale prevede quattro livelli di giudizi descrittivi: Avanzato, Intermedio, Base e In via di prima acquisizione. Definizioni, che per il ministro, suonano incomprensibili: c'è bisogno di valutazioni chiare e semplici. Meglio tornare al passato, quindi con le categorie come insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo.



Ma insegnanti e pedagogisti sono perplessi.