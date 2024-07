Padova, recuperato il corpo del secondo ragazzo disperso nel Brenta

È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del Brenta, a campo San Martino, il corpo privo di vita di Ganegedara Ramesh, il 23enne cingalese disperso dal pomeriggio di ieri. Il giovane era entrato in acqua per motivi in corso di accertamento, quando è andato in difficoltà. Un’altra persona, Bogdan Stefan Cristoiu, 30 anni di origine rumena che viveva a Curtarolo, è entrato in acqua per aiutarlo, quando entrambi sono scomparsi.