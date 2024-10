Padova, neonata trovata morta dopo parto: fermata la madre

Aveva partorito poche ore prima nel retrobottega, adibito a dormitorio, del nightclub "Serale" nel comune di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno fermato la madre della neonata con l'accusa di omicidio aggravato, la ragazza di 29 anni, aveva partorito la figlia nell'alloggio di fortuna sopra il locale, dove viveva da qualche mese. Anche se il decesso sembrerebbe dovuto a cause naturali, chi indaga non esclude l'infanticidio.