Paderno, la ricostruzione della strage familiare: papà colpito alle spalle

E' circa l'1 di notte. Dopo la festa, lo studente aspetta che tutti dormano, poi scende in cucina, prende un coltello e torna nella camera dove dorme il fratello 12enne, la prima vittima della sua furia omicida. "Pensavo che una coltellata sarebbe bastata per uccidere", ha detto alla pm. E invece non è così. Decine di pugnalate, alla gola, per non farlo urlare. "Non volevo che soffrisse così tanto" dice. I rumori allarmano la mamma che accorre per prima.