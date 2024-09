Paderno Dugnano, sequestrati cellulare e pc del 17enne che ha ucciso la famiglia

Ha aspettato che tutti dormissero, poi è sceso in cucina, ha preso un coltello e ha colpito prima il fratello di 12 anni che dormiva in stanza con lui, poi si è avventato sui genitori accorsi per le grida. Decine di fendenti, soprattutto al collo e alla gola. Solo qualche ora prima la festa per il 51esino compleanno del padre. Un evento che avrebbe potuto acuire il suo malessere del 17enne che a Paderno Dugnano ha ucciso i genitori e il fratello. Gli investigatori hanno sequestrato cellulare e PC del ragazzo. È accusato di omicidio premeditato aggravato.