Paderno Dugnano, gip convalida l'arresto del 17enne: resta al Beccaria

Resta in cella il 17enne che sabato notte nella sua casa a Paderno Dugnano ha ucciso con 68 coltellate padre, madre e fratello minore. Lo ha deciso il gip per i minorenni di Milano dopo l'udienza che si tenuta nel carcere Beccaria. La difesa del ragazzo aveva chiesto al giudice che lo ha interrogato di trasferirlo in una comunità. Nel suo dispositivo il giudice parla invece di "singolare ferocia e accanimento nei confronti delle vittime", ma anche di "preordinazione dei mezzi" e di "propensione a cambiare e aggiustare la versione dei fatti". Il gip ha però tenuto aperta la possibilità di un trasferimento in futuro verso altri istituti penitenziari minorili.