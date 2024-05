P.a., Zangrillo a Tgcom24: "Puntare su meritocrazia è una piccola rivoluzione"

Altro tema prioritario per il ministro è l'attrattività della Pubblica amministrazione: "E' una grande sfida. Dobbiamo attrarre la generazione Z, i giovani, vogliono crescere, migliorare la loro condizione economica e premiare il merito. Formazione, crescita e merito sono le aree sulle quali ci dobbiamo concentrare per rendere attrattiva, soprattutto per le nuove generazioni, la Pubblica amministrazione".

Sull'impatto dell'Intelligenza artificiale, secondo Zangrillo, non c'è da preoccuparsi, anzi. "Dobbiamo essere pronti a un processo di cambiamento, fare formazione, per usare l'Ai e la digitalizzazione come un'opportunità per fare meglio il proprio lavoro. Non si perdono i posti di lavoro, ma cambiano i processi lavorativi. Le innovazioni tecnologiche sono un valore aggiunto e non una minaccia", conclude il ministro.