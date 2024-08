Overtourism, le proteste dei residenti dalla Spagna al Giappone

C'è chi brandisce cartelli, chi manifesta per strada, chi crea murales non proprio accoglienti: è protesta contro l'overtourism, un turismo che gli autoctoni definiscono insostenibile. La Spagna è da mesi teatro di proteste contro l'invasione dei turisti, spesso maleducati e ubriaconi, che gonfiano il mercato immobiliare e fanno impennare il costo della vita. Promettono guerriglia gli abitanti di Sintra, in Portogallo, che si sentono trasformati in un parco giochi usa e getta. In Giappone i ristoratori hanno iniziato a differenziare le tariffe: più alte per i visitatori, più basse per i residenti.