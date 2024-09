Ostaggi uccisi a Gaza, arresti e feriti nella manifestazione a Tel Aviv

Grande protesta domenica sera in Israele contro il governo Netanyahu, dopo il ritrovamento a Gaza di altri 6 ostaggi morti. Decine di migliaia di persone hanno affollato le strade di Tel Aviv. Una trentina gli arresti e diversi i feriti. I manifestanti chiedono al primo ministro di raggiungere un accordo di cessate il fuoco per riportare a casa gli altri prigionieri di Hamas. Il più grande sindacato israeliano ha indetto uno sciopero generale per esercitare ulteriore pressione sul governo.