Ostaggi, ipotesi intesa: tregua 40 giorni

di Isabella Josca

Nel testo in queste ore al vaglio di Hamas, secondo indiscrezioni diplomatiche, uno stop ai combattimenti per 40 giorni, il rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi, e la liberazione di 33 ostaggi. Un numero ridotto, rispetto ai 40 inizialmente chiesti da Israele, secondo il New York Times, in quanto gli altri potrebbero non essere più in vita. Il pressing internazionale cresce, la diplomazia spinge per un accordo che bloccherebbe, almeno per ora, l'operazione militare a Rafah.