Orio al Serio, i lavori di ripristino della pavimentazione dopo l'incidente

Lo scoppio degli pneumatici del carrello posteriore di un aereo Ryanair in fase di atterraggio ha provocato danni alla pista di volo dello scalo di Orio al Serio per una lunghezza di 450 metri. Il danno riguarda superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per circa un centimetro di profondità. Le operazioni per il ripristino della pavimentazione sono state affidate a una ditta specializzata. Tutti i voli sono stati bloccati fino alle 17.