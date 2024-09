Opposizioni, il campo... non si allarga

Arrivano tutti insieme e sfidano anche la foto di gruppo, che non sempre porta bene: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Riccardo Magi di +Europa, con i padroni di casa Bonelli e Fratoianni, si abbracciano sul palco alla festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Ma il campo non si allarga, almeno al centro: Renzi e Calenda non sono nemmeno stati invitati e quando alla segretaria viene chiesto se l'alleanza potrà ampliarsi...