Opposizioni attaccano: "Italia a rischio isolamento"

Essere coerente o ininfluente. Giuseppe Conte sintetizza così il dilemma di Giorgia Meloni: fare l'inciucio con la sinistra, appoggiando gli accordi già chiusi per la nuova commissione e negoziare in cambio un importante incarico per l’Italia. Oppure rimanere coerente con chi l'ha votata ma ininfluente in Europa, provocando un danno al paese. Posizione scomoda, dalla quale uscire facendo gli interessi dell’Italia. Nel dibattito sul Consiglio europeo, le opposizioni sono allineate nel respingere al mittente l'accusa rivolta dalla Meloni di usare toni da guerra civile.