Open Arms, raccolte 100mila firma a sostegno di Salvini

Centomila firme a sostegno di Matteo Salvini sotto processo a Palermo per aver bloccato per dieci giorni al largo di Lampedusa i migranti che erano a bordo della Open Arms. È il bilancio della mobilitazione della Lega che negli ultimi due week end ha raccolto le sottoscrizioni a favore del leader del carroccio per il quale i pubblici ministeri di Palermo hanno chiesto una condanna a sei anni di carcere.