Decine di migliaia di persone sono fuggite dalle violenze in Libano da ieri: lo affermano le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno dichiarato di essere "estremamente allarmate" per l'"improvvisa escalation di ostilità tra Israele e Hezbollah" in Libano, dove questa settimana "decine di migliaia" di persone sono fuggite dalla violenza.