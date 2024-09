Omicidio Viareggio, la sorella della vittima: "Vogliamo giustizia"

Tre donne disperate, tre sorelle che vogliono giustizia. Parlano a un'emittente araba in nome del fratello Said Malkoun, il 47enne ucciso a Viareggio dall'auto guidata dall'imprenditrice ora ai domiciliari. La donna, 65 anni, lo aveva investito e scagliato contro la vetrina di un negozio dopo che l'uomo l'aveva derubata della borsetta. Le tre donne precisano che l'uomo è marocchino e non algerino come riferito inizialmente dalle autorità italiane e fanno un appello al governo marocchino e alla comunità del Marocco in Italia perché sia fatta giustizia.