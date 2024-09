Omicidio di Viadana, fermo convalidato per il 17enne reo confesso

Ha risposto a tutte le domande del giudice per le indagini preliminari di Brescia senza mai tirarsi indietro, il 17enne reo confesso dell'omicidio di Maria Campai, la 42enne rumena uccisa lo scorso 19 settembre in questo garage di Viadana, nel Mantovano. Al termine dell'interrogatorio, il fermo è stato convalidato: il ragazzo dovrà tornare in carcere, al Beccaria di Milano. È accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.