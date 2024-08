Omicidio Verzeni, le ricerche con i metal detector si spostano dietro la casa di Sharon

A Terno d'Isola, nella Bergamasca, proseguono per il secondo giorno consecutivo le ricerche dell'arma del delitto o di indizi utili per individuare il responsabile dell'omicidio di Sharon Verzeni, la giovane uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate. Gli investigatori, supportati da una squadra di specialisti con i metal detector, si sono spostati nell'area dietro la casa dove la 33enne viveva con il compagno Sergio Ruocco.