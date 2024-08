Omicidio Verzeni, il padre della vittima: "La sua morte assurda non sia vana"

Il padre di Sharon Verzeni, uccisa senza un movente nella notte tra il 29 e il 30 luglio, commenta la notizia dell'arresto del 31enne reo confesso dell'omicidio della figlia. “La notizia di oggi ci solleva perché spazza via le speculazioni che sono state fatte sulla vita di Sharon e Sergio. Vogliamo che la sua morte assurda e violenta non sia vana e provochi maggiore sensibilità in tutti al tema della sicurezza del nostro vivere”, ha detto Bruno Verzeni ai cronisti fuori dalla sua abitazione.