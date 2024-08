Omicidio Sharon Verzeni, si passa al "metodo Yara"

Per scoprire chi ha ucciso Sharon Verzeni, accoltellata in strada a Terno d'Isola dopo la mezzanotte del 30 luglio, gli investigatori hanno iniziato a profilare il Dna di diversi abitanti della cittadina bergamasca, in particolare quelli che abitano in via Castegnate, dove è avvenuto il delitto. Il Ris di Parma sta invece analizzando gli abiti indossati dalla trentatreenne e le tracce trovate sul suo corpo.