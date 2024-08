Omicidio Sharon Verzeni, si attendono sviluppi

Il padre e il fidanzato di Sharon Verzeni sono usciti per una passeggiata "per evitare i brutti pensieri". Il padre della donna uccisa in strada a Terno d'Isola (Bg) ha detto: "Stiamo aspettando che gli inquirenti facciano il loro lavoro. Non sappiamo nulla di più". Le indagini finora non hanno dato risposte. Restano tanti punti oscuri a cominciare dall'arma usata per colpire Sharon che non è stata ancora trovata.