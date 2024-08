Nuovo sopralluogo dei carabinieri nella casa di Sharon Verzeni a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Qui la 33enne, uccisa a coltellate in via Castegnate il 30 luglio, conviveva con il compagno Sergio Ruocco. Già nella giornata di giovedì i carabinieri erano stati all’interno dell’abitazione.