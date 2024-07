Omicidio Sharon Verzeni: è caccia al killer

Continuano le indagini sull'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate in strada a Terno d'Isola in provincia di Bergamo. È caccia al killer. Restano le piste di un improvviso appuntamento notturno o del tentativo di rapina di un disperato, che però avrebbe lasciato il telefono in mano alla vittima. Non si trova nemmeno l’arma dell’omicidio, coltello o punteruolo o coccio di bottiglia.