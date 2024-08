Omicidio Sharon, per gli inquirenti la donna conosceva il suo assassino

Continuano le indagini sull'omicidio di Sharon Verzeni. Gli investigatori sono certi che la 33enne conoscesse il suo assassino. Al 118 aveva detto infatti: "Mi ha accoltellata". Intanto nelle ultime 24 ore il fidanzato Sergio Ruocco è stato portato al comando dell’arma per due volte, ma gli inquirenti lo hanno sempre sentito come persona informata sui fatti, specificando che non è indagato. Nella villetta in cui viveva con Sharon, sono stati sequestrati il suo computer e alcuni telefononi.