Omicidio Sharon, convocati in caserma fratello, sorella e cognato

I carabinieri di Bergamo hanno convocato in caserma oggi pomeriggio la sorella, il cognato e il fratello di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio, mentre passeggiava in via Castegnate a Terno d'Isola. I tre sono stati di nuovo ascoltati dai carabinieri per cercare di ricostruire le ultime ore della ragazza.