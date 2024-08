Omicidio Sharon, il compagno Sergio Ruocco non è indagato

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno effettuato un sopralluogo in casa di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola. Insieme ai militari c'era anche il compagno della vittima, Sergio Ruocco. La posizione dell'uomo non è cambiata: non è indagato. L'abitazione della coppia è sotto sequestro dalla notte del delitto.