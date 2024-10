Louis Dassilva deve restare in carcere. Nelle motivazioni il tribunale del riesame spiega perchè l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli - 78 anni, massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage della sua abitazione, a Rimini - non può andare agli arresti domiciliari.